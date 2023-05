Grenal 439 terá transmissão ao vivo pela TV fechada

O Grenal 439 neste domingo, 21 de maio, às 18h30min, na Arena do Grêmio, terá transmissão ao vivo pela TV. A partida da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro poderá ser vista apenas no Canal Premiere (pay per view) na TV fechada.

O clássico entredeterminará o ambiente das equipes para o restante da temporada, já que ambas vêm de momentos ruins e precisam do triunfo para reafirmar o trabalho de seus técnicos.A capacidade de organização deé questionada no Beira-Rio, e ele precisa derrotar o rival para se manter no cargo. Vindo de quatro derrotas seguidas pelo placar de 2 a 0 e sem encontrar soluções ofensivas para equipe, o comandante quer os três pontos na Arena para voltar aos trilhos e buscar conquistas para o Colorado em 2023. A equipe está na 12ª colocação do Brasileirão, com sete pontos.Enquanto isso, no Grêmio,vive momento conturbado com o grupo de jogadores. Sem muitas alternativas no banco de reservas e com pouco tempo para trabalhar, o time vem fazendo partidas ruins e apresentando resultados insuficientes. Vencer o rival pode dar a tranquilidade que o Grêmio busca para melhorar o desempenho. O Tricolor está na 11ª posição no Brasileiro, com oito pontos conquistados.Grando; Fábio (Thomas Luciano), Kannemann, Bruno Alves e Reinaldo; Carballo, Villasanti e Cristaldo; Bitello (Nathan), Vina e Luis Suárez.Renato Portaluppi.Keiller; Bustos (Igor Gomes), Mercado, Moledo e Renê; Campanharo, Baralhas (De Pena) e Alan Patrick; Mauricio, Wanderson e Alemão (Pedro Henrique).Mano Menezes.Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back. O VAR será coordenado por Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.