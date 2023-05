Grenal 439: o embate decisivo para o ano de Grêmio e Inter

Vindos de momentos conturbados na temporada, Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo, às 18h30min, na Arena. A partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro traz ainda mais peso para os dois técnicos da dupla, já que ambos estão pressionados por melhores atuações e resultados. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com oito pontos e vem de três empates e uma derrota. Já o Colorado está na 12ª posição com sete pontos, e vem de quatro derrotas consecutivas.

O Grêmio chega para a partida com esperança de uma melhora no seu desempenho. Após empate contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o grupo precisa ajustar muitos aspectos táticos e ter mais controle do jogo. O técnico Renato Portaluppi perdeu novamente o volante Pepê, que saiu lesionado aos 13 minutos de partida - teve constatada uma lesão de alto grau no músculo bíceps-femoral da coxa.

Como joga em casa, o Tricolor deve impor seu ritmo de jogo e tentar envolver o Colorado com seus passes para encontrar espaços e chegar próximo ao gol. O Grêmio deve ter Grando; Fábio, Kannemann, Bruno Alves e Reinaldo; Carballo, Villasanti e Cristaldo; Bitello, Vina e Luis Suárez.

Já o Inter vai para a Arena muito pressionado. O técnico Mano Menezes precisa de uma atuação convincente para seguir empregado. São cinco jogos sem vencer e quatro partidas sem marcar um gol. Ele precisa reorganizar o time e buscar um bom resultado. A escalação deve ter Keiller; Bustos (Igor Gomes), Mercado, Moledo e Thauan Lara; Campanharo, De Pena e Alan Patrick. Wanderson, Mauricio e Alemão.