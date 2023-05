Grenal 439, pelo Brasileirão, será neste domingo às 18h30min na Arena

O clássico Grenal 439 será disputado no domingo, 21 de maio, na Arena. O jogo começa às 18h30min e vale pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois times estão em momentos críticos na temporada. Enquanto o Grêmio vem de quatro jogos sem vitória, o Inter não sabe o que é vencer há cinco partidas e o que é pior: não marca gols faz quatro jogos, quando sofreu quatro derrotas consecutivas.

O duelo deste domingo pelo Brasileirão pode representar a continuidade dos trabalhos de Renato Portaluppi e Mano Menezes. Ou não. O enfrentamento também promete ser uma prova de fogo para ver quem segue à frente do comando de sua equipe. Uma derrota no clássico, dependendo das circunstâncias, pode alterar os planos para esta temporada.

Na quarta-feira (17), as duas equipes não tiveram resultados positivos em seus confrontos pela. O, em casa, com o, pelo duelo de ida das oitavas de final, após sair perdendo. O Inter deu um vexame em Minas Gerais. Opara o time misto do, atual lanterna do Brasileirão. Os jogos de volta ocorrem no próximo dia 31 de maio.