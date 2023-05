Grêmio e Cruzeiro empatam em 1 a 1 na Arena e decisão fica para Minas

No duelo entre os Reis de Copas, Grêmio e Cruzeiro empataram em 0 a 0, e deixaram a definição para a partida da volta, que ocorre em Minas Gerais, no dia 31. Os gols foram marcados por Wallisson e Luis Suárez, na Arena, nesta quarta-feira (17).



Aos quatro minutos, Bruno Alves cabeceou e Rafael Cabral fez a defesa. Aos seis minutos, após erro de Bruno Alves na defesa, Wallisson bateu e errou a meta de Grando. Aos oito minutos, Bruno Rodrigues bateu de fora, encontrou o ângulo e fez um golaço na Arena. Grêmio 0x1 Cruzeiro. Aos 10 minutos, o volante Pepê saiu lesionado. Carballo o substituiu. A Raposa tinha o domínio do meio de campo e forçava o tricolor a tocar a bola para atras. Kannemann acabava com ela no pé e tinha que rifar para a frente.



Aos 13, Wallisson bateu de fora e a bola passou raspando na trave esquerda de Grando. Aos 14 minutos, Fábio cruzou, a bola sobrou no meio da área e Bitello bateu de muito perto. Rafael Cabral caiu e fez grande defesa. Aos 17 minutos, Suarez puxou uma bicicleta, mas a bola bateu no travessão da Raposa. Foim uma boa chance perdida pelo Grêmio. Aos 22, Ramiro recebeu dentro da área, engatilhou o chute e Bruno Alves salvou no último instante.

LEIA MAIS: Manchester City atropela o Real Madrid e encara a Inter na final da Champions



O Cruzeiro jogava recuado e atacava com muita velocidade ao trocar de lados para encontrar espaços. Aos 26, Gilberto bateu de longe e Grando segurou. Aos 35, após disputa de bola no escanteio, a bola sobrou alta para Suarez. Ele acertou um voleio em cheio e a bola saiu raspando a trave de Cabral. Aos 47, Wesçey fez jogada individual e bateu para defesa de Grando. Aos 48, Bruno Rodrigues recebeu por trás da zaga, driblou Grando e viu Kannemann vindo na última chance. Tentou driblar o zagueiro, que fez um milagre de carrinho e salvou o que seria o segundo gol do Cruzeiro.



Aos 11, Marlon bateu uma falta próxima e a bola passou perto da meta de Grando. Aos 19, Suarez avançou pela ponta e cruzou nas mais de Cabral. A segunda etapa foi mais faltosa do que a primeira. O Grêmio tinha dificuldades para armar ataques. Aos 34, Suárez bateu de fora com um foguete de três dedos no ângulo de Cabral. Grêmio 1x1 Cruzeiro. As equipes se marcavam muito e impediam a criação de grandes oportunidades. O Cruzeiro jogava recuado e atacava com muita velocidade ao trocar de lados para encontrar espaços. Aos 26, Gilberto bateu de longe e Grando segurou. Aos 35, após disputa de bola no escanteio, a bola sobrou alta para Suarez. Ele acertou um voleio em cheio e a bola saiu raspando a trave de Cabral. Aos 47, Wesçey fez jogada individual e bateu para defesa de Grando. Aos 48, Bruno Rodrigues recebeu por trás da zaga, driblou Grando e viu Kannemann vindo na última chance. Tentou driblar o zagueiro, que fez um milagre de carrinho e salvou o que seria o segundo gol do Cruzeiro.Aos 11, Marlon bateu uma falta próxima e a bola passou perto da meta de Grando. Aos 19, Suarez avançou pela ponta e cruzou nas mais de Cabral. A segunda etapa foi mais faltosa do que a primeira. O Grêmio tinha dificuldades para armar ataques. Aos 34,bateu de fora com um foguete de três dedos no ângulo de Cabral.. As equipes se marcavam muito e impediam a criação de grandes oportunidades.

Aos 43, Villasanti trouxe pelo meio, fez grande jogada, mas teve o chute abafado na última hora. Aos 49, Nathan bateu de longe e passou perto da meta de Rafael Cabral. Foi uma partida muito disputada e bastante faltosa.



Grêmio 1 Grando; Fábio (Nathan), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo) e Cristaldo (Galdino); Vina (Zinho), Bitello e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.



Cruzeiro 1 Rafael Cabral; William, L. Oliveira, Leandro Castan e Marlon; Wallisson (Machado), Neto Moura (Nikão), Ramiro (Jussa) e Wesley; Bruno Rodrigues e Gilberto (Henrique Dourado). Técnico: Pepa.



Árbitro - Raphael Claus.