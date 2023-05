Mano Menezes joga sua permanência no Colorado

Além dos resultados negativos, o time do Inter não consegue exercer o seu melhor futebol. Apesar de ter bons jogadores, o grupo parece sofrer com mau posicionamento e desorganização e vem lentamente criando uma crise no Beira-Rio. Por isso, o treinador Mano Menezes vem sendo muito criticado pela torcida e pela imprensa, e tem seu cargo ameaçado. A partida contra o Grêmio, no domingo, pode garantir ou derrubar o treinador.

Além das más atuações, o Colorado vem de uma sequência de resultados negativos. São cinco jogos sem vencer, quatro partidas seguidas com derrotas por 2 a 0, e um time com dificuldades ofensivas dentro de campo. O grupo perdeu para o lanterna América-MG, na última quarta-feira, e ainda teve Alan Patrick e Bustos expulsos e, por isso, não jogam o confronto da volta da Copa do Brasil. Aos ser questionado se algo a mais poderia ser tirado do atual time, Mano respondeu. "o que faz a diferença não é a maneira que o treinador põe o time em campo, é como a equipe executa a ideia que se coloca".

Outro grande ponto que pesa contra Mano Menezes foi sua excelente campanha em 2022, quando foi vice-campeão brasileiro. O trabalho deste ano é comparado com um time que goleava fora de casa, e Mano não sabe explicar os motivos de tal mudança. "Se troca todo o jogo, não se tem padrão. Se não troca, então não tem variação, mas tem".

O técnico já perdeu um clássico neste ano, e precisa da vitória na Arena para se manter como comandante colorado. Uma vitória convincente sobre o Grêmio estabilizaria Mano no cargo, que teria a oportunidade de recuperar seu trabalho no clube. Um empate com superioridade deve mantê-lo. Já em caso de uma derrota ou um empate sendo inferior, o treinador deve deixar o comando do clube. Com o cenário de queda, dois nomes são especulados. O ex-lateral Jorginho e o ex-goleiro Rogério Ceni estão na pauta da direção colorada para substituir o ex-técnico da seleção brasileira.