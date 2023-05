Renato Portaluppi busca a retomada do bom futebol diante do maior rival

Apesar de não estar na mesma situação do técnico rival, Renato Portaluppi também sofre com pressão dos dirigentes do Grêmio para que produza mais com as peças que tem. O time tem muitas dificuldades dentro de campo e não consegue desenvolver as jogadas pelas laterais, que são características de seus times. Com uma sequência de três empates e uma derrota por goleada, o Tricolor enfrenta seu maior rival, precisando aumentar o nível de seu futebol se quiser um resultado positivo na Arena.

Portaluppi ficou malvisto internamente quando comentou que o Grêmio não ganharia nada em 2023 caso a direção não contratasse jogadores de velocidade. Por isso, há uma pressão para que haja um pacote de contratações na janela de transferências em julho, mas que o técnico tire mais do grupo de jogadores disponíveis, pois há qualidade para isso.

"No momento em que você não tem jogadores de velocidade no grupo, essa velocidade vai fazer falta durante as partidas", disse o Portaluppi. O resultado do Grenal 439 definirá o ambiente gremista para as próximas semanas. Uma vitória sobre o Colorado traria certo alívio aos torcedores e profissionais da comissão técnica, além de dar tranquilidade ao trabalho de Portaluppi. Um empate mantém a situação igual, mas uma derrota criaria uma crise no Tricolor, deixando o clima ainda mais tenso nos lados do Humaitá.