Homem é preso em flagrante por importunação de menor durante jogo do Grêmio na Arena

homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (17) durante o jogo entre o homem teria passado a mão no corpo da menina, que relatou a situação aos responsáveis pela segurança no estádio. Umna noite desta quarta-feira (17) durante o jogo entre Grêmio e Cruzeiro na Arena, em Porto Alegre, por importunação sexual de uma menina de 13 anos. Durante movimentação de torcedores,, que relatou a situação aos responsáveis pela segurança no estádio.

• LEIA TAMBÉM: Governo do RS e Federasul debatem formas de combater violência contra a mulher

O suspeito, a menina e o pai dela foram ouvidos dentro do posto policial da 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre localizado dentro do estádio. “Após ouvir as versões de todos, decidi pela autuação de flagrante delito. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual", explica o delegado da 4ª DP Arthur Raldi. Após as formalidades, o homem foi encaminhado imediatamente ao Juizado do Torcedor, e colocado em liberdade provisória após audiência.

O crime de importunação sexual está previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro. O texto diz que "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro” gera pena de reclusão de um a cinco anos.

O Jornal do Comércio procurou o Grêmio e a empresa responsável pela Arena, mas ainda não obteve retorno.