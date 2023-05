Contra o Fortaleza, Grêmio vai atrás da sua terceira vitória no Brasileiro

O Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira e já deu início aos preparativos para encarar o Fortaleza, domingo, às 16h, na Arena. Os reservas e poupados fizeram treinos leves no gramado, que teve presença de Suárez e Pêpe. O treinamento tático volta a acontecer na tarde desta sexta-feira. O objetivo agora é reorganizar o grupo para o enfrentamento contra os cearenses. Uma vitória é importantíssima para que o Imortal não se distancie do G-4 do Brasileirão. O Tricolor conta com duas vitórias, um empate e duas derrotas na competição, totalizando sete pontos em cinco partidas.

Sobre o time de Renato Portaluppi para a partida, Gabriel Grando deve seguir na meta do time, enquanto a defesa terá Reinaldo, Kannemann, Bruno Alves e Thomas Luciano. O meio de campo deve ser composto pelos latinos Felipe Carballo, Villasanti e Franco Cristaldo. E o ataque terá Vina, Bitello e Luisito, fechando a escalação gremista. Ainda há a possibilidade do retorno do volante Pepê, que auxiliaria na criação do time contra o Fortaleza.

LEIA TAMBÉM: Justiça acata nova denúncia de manipulação em jogos das Séries A e B e dois Estaduais



A goleada para o Palmeiras por 4 a 1 causou um choque de realidade no ambiente tricolor. Na noite de quarta-feira. A dura derrota foi fruto de uma série de problemas. Desfalques críticos, estratégia equivocada e erros técnicos deram domínio ao Verdão, que conquistou uma vitória sem barreiras dentro de seus domínios.

Em coletiva, Portaluppi pediu para que a mídia esportiva não exagerasse ao noticiar o fracasso. "Vou te pedir para não fazer tempestade em copo d'água. Não faltou entrega. Tentamos um esquema porque temos desfalques e pegamos um adversário muito forte". O treinador colocou a culpa do fracasso nos atletas lesionados e disse que avaliará novamente a equipe quando tiver todos os jogadores à disposição. Agora, o Tricolor quer recuperar os pontos perdidos, derrotar o Fortaleza e pacificar o ambiente interno do clube.

A esperança gremista está na Arena. Com o Dia das Mães, a direção espera um grande público para apoiar o time, que precisa voltar a vencer.