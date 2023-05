Em noite de erros de Renato, Grêmio é goleado por 4 a 1 pelo Palmeiras

O Grêmio viajou a São Paulo e enfrentou o Palmeiras na noite de quarta-feira (10). Sem Luisito Suárez, a partida da 5ª rodada começou às 21h30min, no Allianz Parque e teve o mandante goleando o Tricolor por 4 a 1. Os gols foram marcados por Raphael Veiga (duas vezes), Luan e Mayke. Bitello descontou para o Grêmio. Aos cinco minutos, Piquerez pegou um rebote dentro da área, deu um voleio no meio do gol e Grando defendeu. Primeira oportunidade foi do Palmeiras. Aos sete minutos, Cristaldo bateu de fora da área e Weverton segurou firme. Na sequência, Dudu puxa o contra-ataque, toca para Artur entrando na área que bate para defesa de Grando. A bola ainda bateu na trave e saiu.Aos 11 minutos, Mayke bateu de fora, a bola foi forte e passou ao lado da trave de Grando. Aos 13, Artur bateu de longe e isolou a bola. Aos 17, o Grêmio perde a bola na defesa, Dudu bateu de longe buscando o ângulo, mas errou a meta. O Palmeiras tirava os espaços do Tricolor, mas tinha dificuldades de invadir a área de Grando. O alviverde buscava as finalizações de longe. Seis minutos depois, aos 23, após cruzamento de Mayke, Veiga passou por trás da defesa e marcou de cabeça. Palmeiras 1x0 Grêmio.LEIA TAMBÉM: Jael relata ameaça de morte feita por torcedores após jogo do NáuticoAos 29, Raphael Veiga bateu falta de longe e Grando pulou para defender. Aos 35, Dudu puxou o contra-ataque entrou na área, mas Kannemann abafou o chute no último segundo. Já no fim do primeiro tempo, aos 47 minutos, Bitello puxou o contra-ataque, ele mesmo bateu de fora da área, no ângulo, Weverton ainda tocou nela, mas a bola bateu na trave e estufou as redes alviverdes. Golaço. Palmeiras 1x1 Grêmio.Aos três minutos, Artur cruzou e Rony desviou de cabeça. A bola ia no ângulo, mas Grando fez grande defesa. Aos nove minutos, marcado penaltis para o Palmeiras. Em jogada de proximidade, Piquerez cabeceou e a bola bateu no braço de Uvini, que recebeu o cartão amarelo. Raphael Veiga bateu meio do gol e converteu. Palmeiras 2x1 Grêmio.O preparo físico do Palmeiras era muito melhor do que o do Grêmio. Os jogadores tinham mais intensidade e recuperação nas jogadas. Aos 23, após jogada de Dudu, Rony bateu de dentro da área, a bola bateu em Uvini, sobrou e Mayke tocou no canto para aumentar a vantagem. Palmeiras 3x1 Grêmio.Aos 27 minutos, após cruzamento de Veiga, a bola passou por toda a defesa, chegou limpa e Luan empurrou para o fundo do gol. Palmeiras 4x1 Grêmio. A partir do quarto gol, o Palmeiras começou a administrar a partida, que já estava garantida. Palmeiras 4 Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Menino e Raphael Veiga (Richard Ríos); Artur (Tabata), Rony (Endrick) e Dudu (Breno Lopes). Técnico: Abel Ferreira. Grêmio 1 Grando; Uvini, Bruno Alves e Kannemann (André Henrique); Reinaldo, Villasanti, Carballo (Galdino) e Thomas Luciano (Gustavo Martins); Bitello, Cristaldo (Zinho) e Vina (Nathan). Técnico: Renato Portaluppi.Arbitragem - Braulio da Silva Machado..