Jael relata ameaça de morte feita por torcedores após jogo do Náutico

Folhapress

O jogador Jael, do Náutico, contou que alguns torcedores o ameaçaram de morte. Na sexta-feira (5), membros das torcidas organizadas do Náutico invadiram o CT do clube. Eles protestaram contra o atual momento da equipe, que iniciou a série C com uma derrota.Os integrantes adentraram o auditório do clube e falaram com os jogadores e comissão técnica, sem ameaças a princípio. Mas, Jael disse que, em determinado momento, dois integrantes da "Fanáutico" foram até ele e o ameaçaram. "Olha bem na minha cara que eu vou te matar e sei onde você mora", disse um deles ao jogador.LEIA MAIS: Vini Júnior é eleito melhor do Real Madrid pelo terceiro mês seguido O atleta falou que não revidou e nem reagiu em nenhum momento. Em nota, Jael questionou até quando isso aconteceria. E relembrou dos casos envolvendo William e Cássio do Corinthians, que também sofreram ameaças.O jogador prestou queixa contra os dois torcedores e disse que vai continuar dando seu máximo para ajudar o Náutico.LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA:"Venho aqui esclarecer algumas coisas que aconteceram na última sexta-feira (5 de maio). Optei por não falar nada após o jogo contra o São José-RS e nem durante os dias seguintes, mas decidi falar hoje.Como muitos de vocês já sabem, na sexta-feira houve uma invasão ao nosso CT - meu ambiente de trabalho e todo o elenco, comissão técnica e funcionários do Náutico. Um grupo de pessoas invadiu o nosso auditório, praticamente arrombando a sala de reunião para poderem ter acesso.Quando entraram, todos que estavam presentes no auditório os escutaram. Até então sem qualquer ameaça. Até que, em determinado momento da conversa, duas pessoas, que estavam representando a torcida organizada "Fanáutico" vieram me ameaçar de morte.Uma dessas pessoas, bastante exaltada por sinal, proferiu a seguinte frase: "olha bem na minha cara que eu vou te matar e sei onde você mora".Um outro torcedor, igualmente exaltado, também me ameaçou, além de dar um tapa na perna. Em seguida, mais uma vez, voltou a falar que iria me matar. Não reagi em momento algum, porque estava equilibrado e sabia o que uma atitude errada poderia ocasionar em um momento como aquele.Até quando isso? Recentemente foi com o Willian e com o Cássio do Corinthians. Ambos ameaçados por conta do FUTEBOL. Isso sem falar nos tantos outros casos que acontecem diariamente, mas que não são expostos na mídia.Quero deixar claro que prestei queixa hoje contra esses dois torcedores que estavam representando a torcida organizada Fanáutico. Mesmo recebendo essas ameaças continuo com o meu pensamento em querer ajudar o Náutico a conquistar o seu maior objetivo no ano. Vou dar o meu melhor todas as vezes que entrar em campo para representar essa camisa. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos vocês.Firme e constante!"