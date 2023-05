Sem Suárez, Grêmio enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileiro

O Grêmio já está em São Paulo para enfrentar o Palmeiras na noite desta quarta-feira (10), pela 5ª rodada do Brasileirão. O enfrentamento ocorre às 21h30min, no Allianz Parque, e há possibilidade de o Tricolor ter o retorno de alguns jogadores recuperados de lesão.

Por outro lado, o centroavante Luis Suárez não viajou com a delegação e será preservado para evitar um desgaste físico ainda maior. Com isso, André Henrique deve ser o titular.

Após o empate frustrante com o Bragantino no domingo, na Arena, o time do técnico Renato Portaluppi enfrenta uma pedreira para buscar os pontos perdidos em casa. Se não bastasse a conhecida força do Palmeiras em seus domínios, o gramado sintético é outro fator importante, pois a bola tende a ser mais veloz e o time visitante precisa se adequar ao estilo de jogo.

O goleiro segue sendo Gabriel Grando, mesmo que a direção diga que a situação de Adriel foi resolvida. Entretanto, ainda não há total confiança entre o técnico e o atleta. Na defesa, Thomas Luciano segue na equipe, pois Fábio teve nova lesão, que o afastará por um mês, e João Pedro se recupera de um problema na coxa. Kannemann e Bruno Alves formam a zaga. Já na lateral-esquerda, Reinaldo, recuperado de lesão, pode aparecer no time.

Apesar das críticas vindas da imprensa e da torcida, Diogo Barbosa tem chances de seguir na equipe devido ao tempo de recuperação de Reinaldo, que ainda precisa de ritmo de jogo.

No meio de campo é esperada a volta dos volantes Villasanti e Carballo. O paraguaio vai a campo com uma proteção no rosto, após as fraturas sofridas na face. Dessa forma, o Tricolor deve ter Villasanti (Lucas Silva), Mila (Carballo) e Cristaldo (Vina). Já o ataque pode ter Vina ou Galdino, Bitello e André Henrique.

O Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, ainda não perdeu na competição. Até o momento, o time de Abel Ferreira tem três vitórias e um empate, além de ostentar o melhor ataque com 11 gols marcados.

Ao todo, são 95 jogos no histórico entre as equipes, com 20 vitórias para o Tricolor (21%), 33 empates (35%) e 42 vitórias para o Palmeiras (45%), que leva ampla vantagem.

Por fim, a CBF definiu as datas e horários dos confrontos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Grêmio, que decidirá a vaga em Minas Gerais, inicia o duelo com o Cruzeiro, no dia 17 de maio, às 19h30min, na Arena. A partida de volta ocorre no dia 31, em Belo Horizonte, às 20h.