Pelo Fluminense, Cano tem mais gols que dois times da Série A em 2023

Folhapress

Cano, do Fluminense, chegou a 23 gols na temporada e já soma mais tentos que Cruzeiro e Coritiba em 2023. O atacante argentino acumula 23 gols em 21 jogos, uma média de 1,09 por partida.Ele balançou as redes mais vezes em 2023 do que os dois times citados da Série A e está bem perto do Santos, que tem 25. A média de Cano, porém, é um pouco inferior às de Cruzeiro e Coritiba: 1,26, com 19 gols em 15 jogos, e 1,1, com 22 gols em 20 jogos, respectivamente.LEIA MAIS: Maratona Internacional de Porto Alegre entra na reta final do período de inscriçõesCom os 23 gols, o argentino ultrapassou Pedro, que tem 22 e até então era o artilheiro do Brasil na temporada, segundo o colunista PVC. O flamenguista entra em campo hoje, contra o Racing, pela Copa Libertadores.Cano fez três e foi o grande destaque do Fluminense na goleada de 5 a 1 sobre o River Plate, terça-feira (2), pela Copa Libertadores.RANKING DE GOLS DOS TIMES DA SÉRIE A EM 2023: