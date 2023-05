Maratona Internacional de Porto Alegre entra na reta final do período de inscrições

Um dos mais tradicionais eventos do calendário de corridas de rua do Brasil está na reta final do período de inscrições. A Maratona Internacional de Porto Alegre 2023 será realizada nos dias 3 e 4 de junho na capital gaúcha. Além dos 42 km da maratona, o evento terá também a meia maratona, com 21 km, corrida rústica, com 7 km, e a Maratoninha, para crianças entre 3 e 14 anos. As inscrições podem ser feitas até 15 de maio, último dia para registros.



A 38ª edição do evento tem a maior premiação de seus 40 anos de história. A Maratona Internacional de Porto Alegre vai distribuir cerca de R$ 180 mil em dinheiro em premiação, sendo R$ 30 mil aos grandes campeões, masculino e feminino, da maratona. No dia 3 de junho serão realizadas a meia maratona, a corrida rústica, com 7 km pela Orla do Guaíba, e a Maratoninha para crianças e adolescentes.



No dia 4 de junho é a vez da prova de 42.195m que contempla passagem por locais simbólicos de Porto Alegre. Novidade desta edição, a maratona mais plana do Brasil vai incluir a região do Centro Histórico da capital gaúcha. Mais de 90% das vagas foram preenchidas por atletas de todas as regiões do Brasil e também estrangeiros.

LEIA MAIS: TRT-4 fará campanha de combate ao trabalho infantil durante a 38ª Maratona Internacional de POA



“A edição deste ano da Maratona Internacional de Porto Alegre caminha para ser uma das maiores da história, iniciada em 1983. A maior premiação oferecida até hoje vai neste sentido. No entanto, a participação de atletas deve ser a maior dos últimos anos e irá comprovar o quanto o evento é reconhecido entre os maiores do Brasil e amada pelos corredores”, afirma Paulo Silva, diretor da prova e do Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), organizador do evento. “A edição deste ano da Maratona Internacional de Porto Alegre caminha para ser uma das maiores da história, iniciada em 1983. A maior premiação oferecida até hoje vai neste sentido. No entanto, a participação de atletas deve ser a maior dos últimos anos e irá comprovar o quanto o evento é reconhecido entre os maiores do Brasil e amada pelos corredores”, afirma Paulo Silva, diretor da prova e do Clube de Corredores de Porto Alegre (CORPA), organizador do evento.

Programação oficial