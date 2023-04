TRT-4 fará campanha de combate ao trabalho infantil durante a 38ª Maratona Internacional de POA

Agências

Representantes do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da organização da 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre estabeleceram uma parceria no âmbito do “Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem”, na segunda-feira (27). A exemplo de edições anteriores, o TRT-4 e o MPT terão um estande durante a programação da maratona, que acontece de 31 de maio a 4 de junho.