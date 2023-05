Dupla Grenal terá adversários tradicionalmente difíceis nas oitavas de final

Grêmio e Inter conheceram seus adversários para as oitavas de final da Copa do Brasil, na última terça-feira (2). De um lado há o confronto entre Grêmio e Cruzeiro, os dois maiores vencedores da competição, acumulando 11 títulos e muitas histórias entre si. Já do outro, o embate apresenta o Inter, campeão da edição de 1992 e o América-MG, que ainda não levantou a taça. Os jogos serão disputados nas semanas dos dias 17 e 31 deste mês.

Começando pelo confronto de times celestes, Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram 77 vezes na história do futebol brasileiro. Em números totais, há uma grande vantagem para os mineiros, que saíram vitoriosos em 32 oportunidades (42%), enquanto o Tricolor triunfou 24 vezes (31%). Nas últimas temporadas, o Tricolor vem tendo dificuldades em bater a Raposa. A última disputa entre os clubes foi em 22 de abril deste ano, com mais uma derrota gremista.

Em relação aos duelos pela Copa do Brasil, os clubes estão praticamente empatados em questão de resultados. São seis jogos no torneio, duas vitórias do Grêmio, duas vitórias do Cruzeiro e dois empates. Em Porto Alegre, a Raposa nunca derrotou o Imortal no tempo normal. Em 1993, houve um empate sem gols no Olímpico e a decisão se deu em Minas Gerais, onde o Cruzeiro chegou ao título ao vencer por 2 a 1.

Os times se encontraram nas semifinais de 2016, e dessa vez o Grêmio venceu a partida no Mineirão por 2 a 0, e garantiu a classificação ao empatar sem gols na Arena. Também pelas semifinais, a última disputa se deu na edição de 2017, quando o Tricolor venceu em casa por placar simples, perdeu em Minas por 1 a 0, e foi eliminado nos pênaltis (3 a 2).

Enquanto isso, Inter e América-MG já disputaram 28 jogos, com grande superioridade do clube gaúcho, com 15 vitórias (54%), foram outros sete empates e seis triunfos do Coelho (21%). Na Copa do Brasil, entretanto, a diferença não é tão grande. Foram seis jogos entre as equipes, com três vitórias para o Inter, e duas para o América-MG.

Em 1998, após alternarem vitórias por 1 a 0, o Coelho levou a melhor nos pênaltis e eliminou o Colorado na primeira fase. Em 2013, na 3ª fase da competição, o Inter fez 3 a 1, no Beira-Rio, e empatou em 1 a 1 na volta para garantir a classificação. Em 2020, a situação de 1998 se repetiu. Após vitória simples do América em Porto Alegre, e vitória do alvirrubro em Minas, a decisão foi para os pênaltis. E, novamente, o América-MG saiu vitorioso (6 a 5). Serão duros confrontos para a dupla Grenal, que precisa avançar de fase não só pela chance do título, mas pelos valores pagos pela classificação.