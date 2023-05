Grêmio tem retorno de lesionados em jogo-treino

O Grêmio saiu derrotado por 1 a 0 do jogo-treino contra o Aimoré, na manhã desta quarta-feira (3). A partida disputada no CT Luiz Carvalho foi um pedido do técnico Renato Portaluppi, que desejava testar jovens da base, dar ritmo de jogo aos reservas e observar jogadores que estavam lesionados e estão em fase final de recuperação.

Em dois tempos de 30 minutos, o Tricolor apresentou um time totalmente reserva e não conseguiu fazer o resultado sobre a equipe de São Leopoldo. O goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Reinaldo e o volante Pepê participaram da atividade. Já Carballo não foi a campo, talvez, pelo campo pesado devido à chuva. As informações dão conta de que o uruguaio sentiu dores no púbis e, por isso, ficou fora. O paraguaio Villasanti realizou treinos técnicos com chuteira e máscara de proteção. Ele se recupera de uma fratura no rosto e está próximo de ficar à disposição.

O goleiro Adriel também atuou nos últimos minutos do jogo-treino, inclusive, fazendo uma defesa difícil, após uma cabeçada do atacante do Aimoré. Em relação à polêmica envolvendo o jogador, o presidente Alberto Guerra apaziguou a situação. Depois de conversas com Portaluppi, com o próprio atleta e com dirigentes do clube, a decisão do mandatário foi manter o jovem no elenco principal. Adriel seguirá treinando com os companheiros, mas precisará recuperar a titularidade, perdida para Gabriel Grando.

Outro motivo que levou a diretoria a escolher o caminho da diplomacia foi o processo de troca de empresário. Afinal, Adriel ainda não teve a mudança de gestor, que acontece em julho, e o Tricolor não tem a quem recorrer para discutir a situação do goleiro. Em fim de contrato, o atual empresário não fala mais pelo jogador e Pablo Bueno, novo gestor da carreira do atleta, ainda não é oficialmente seu representante. Além disso, o clube deixou claro que negociará com quem for pelos atletas, e que a escolha por empresários fica a cargo dos próprios profissionais.

Por fim, o time feminino anunciou a contratação da atleta Duda Santin. A atacante de 24 anos assina com o Tricolor até o final da atual temporada. Com passagens por times brasileiros, norte-americanos e pela seleção brasileira sub-17, Duda é mais uma opção para o ataque da equipe comandada pelo técnico Felipe Endres.