Inter x Goiás: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, o Colorado vem de uma atuação ruim e já enfrenta o Goiás no domingo (30). A partida da 3ª rodada do Brasileirão está marcada para às 18h30min, no Estádio Beira-Rio. O Inter busca o resultado para começar bem na competição nacional e lutar pelo título, que é o desejo da torcida. A classificação na Copa do Brasil não convenceu os torcedores colorados, que esperavam mais do clube. Mesmo assim, o Inter segue sua campanha no Brasileirão, e busca iniciar uma sequência de vitórias para recuperar a boa fase do treinador Mano Menezes, que fez grande campanha em 2022. O Inter se encontra na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. O Goiás vem de um empate e uma vitória, e conta com comando do técnico interino Emerson Ávila, pois demitiu o treinador Guto Ferreira. Mesmo com a troca no cargo, o esmeraldino conseguiu vencer o Corinthians de virada na segunda rodada do Brasileirão. O time está na 10ª posição do campeonato, com três pontos. PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInter – Keiller; Renê, Vitão, Mercado e Igor Gomes; Campanharo (Baralhas), Johnny e Alan Patrick; Wanderson, Pedro Henrique (Mauricio) e Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.Goiás – Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego e Palacios; Vinícius e Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila.