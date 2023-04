Alan Patrick e Bitello se destacam como armadores da dupla Grenal

Após anos de procura, Grêmio e Inter finalmente encontraram meio-campistas de qualidade e com capacidade de organizar o time em momentos difíceis. O meia-atacante Alan Patrick veste a camisa 10 do Colorado, enquanto Bitello carrega a 39 às costas. Apesar de perfis diferentes, os jogadores resolvem a articulação das equipes e ainda não possuem reposição. Alan foi comprado do Shakhtar por R$ 2 milhões e tem contrato com o Colorado até abril de 2025. Bitello já estava no Tricolor, e teve seu vínculo renovado até dezembro de 2025.

Na temporada 2023, Alan Patrick tem sete gols e uma assistência em 18 partidas, mas sua função vai muito além de marcar para o time de Mano Menezes. O meio-campista de 31 anos tem a função de acelerar as jogadas de ataque e distribuir a bola para as pontas, onde Pedro Henrique, Mauricio ou Wanderson esperam por oportunidades de finalizar.

O camisa 10 também resolve partidas, como fez ao marcar duas vezes contra o CSA, pela Copa do Brasil. O mago do Inter cria jogadas com explosão de velocidade e alimenta o ataque do time. Ele conhece o ritmo do jogo e conserva energia em momentos favoráveis ao adversário. O jogador com passagens por Flamengo, Palmeiras e Shakhtar vale € 5 milhões, segundo o Transfermarkt e completou 100 jogos com a camisa alvirrubra na quarta-feira.

Pelo lado do Tricolor, Bitello vem sendo crucial para a organização da equipe nas últimas temporadas. Proveniente da base, o guri de 23 anos tornou-se o motorzinho do time e brilhou na Série B. Além de segundo volante, ele pode jogar como meio-campista e meia-lateral, como Renato Portaluppi vem o utilizando. Ele arma a equipe com passes curtos e corre durante os 90 minutos para auxiliar o time.

Na atual temporada, Bitello tem quatro gols e três assistências em 18 jogos. Além disso, ele foi premiado como melhor atleta do Gauchão 2022 e 2023, sendo peça fundamental para o sucesso do time na Série B, estando em campo em 46 das 53 partidas de 2022. Segundo o Transfermarkt, o camisa 39 vale € 3,5 milhões. Antes do Grêmio, o jovem vestiu a camisa do Cascavel-PR.