Com a promessa de ser o 'mais difícil da história', Brasileirão 2023 inicia equilibrado

Apontado pela pesquisa da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), o Campeonato Brasileiro é a competição mais difícil do mundo. O Nacional bateu a Premier League, a La Liga, a Bundesliga, a Serie A (Itália) e Ligue 1 (França) em termos de dificuldade. Um dos pontos analisados foi a sequência de campanhas bem-sucedidas de diferentes times em campeonatos internacionais, já que na última década o Brasil conquistou seis Libertadores, com Atlético-MG (2013), Grêmio (2017), Flamengo (2019-2022) e Palmeiras (2020-2021).

Se as conquistas internacionais não fossem suficientes, o Brasileirão conta uma variedade de times grandes que alteram entre boas fases e títulos. Diferente de ligas "mais fechadas" como a alemã, onde o Bayern de Monique é campeão quase todos os anos (ostenta sequência de títulos desde 2013), o Brasil possui grande competitividade interna. No Brasileirão, tivemos cinco campeões na última década. Assim como na Copa do Brasil, que sagrou seis vencedores nos últimos dez anos. O Corinthians é o time mais vitorioso da era dos pontos corridos, com quatro conquistas nacionais.

Outro motivo para denominar o Brasileirão 2023 como o mais difícil da história, é o investimento nos times médios. Vasco, Bragantino, Bahia e Botafogo tornaram-se Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e estão recebendo investimentos de grandes empresários. Portanto, a frase "não há mais bobo no futebol" se aplica ao esporte no Brasil, pois não há mais vitória garantida contra quaisquer adversários. O empresário John Textor, por exemplo, injetou R$ 100 milhões no Fogão, em 2022. A empresa 777 Partners investirá outros R$ 1,6 bilhão no Vasco até 2026.

A dupla gaúcha tem grande importância nacional, pois Grêmio e Inter acumulam cinco Libertadores, dois Mundiais de Clubes, cinco Brasileiros, seis Copas do Brasil e uma Sul-Americana. Apesar disso, há muitos anos as equipes não conquistam um Brasileirão. O Colorado não levanta a taça nacional desde 1979, enquanto a última conquista do Tricolor se deu em 1981.

Em um dos certames mais equilibrados dos últimos anos, a dupla Grenal vai a campo neste domingo pela 3ª rodada, às 18h30min. O Grêmio viaja para enfrentar o Cuiabá em busca de uma vitória, após a derrota para o Cruzeiro. Já o Colorado recebe o Goiás, no Beira-Rio, para dar sequência às vitórias, após bater o Flamengo por 2 a 1.