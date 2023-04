Grêmio x ABC-RN: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Grêmio e ABC-RN jogam a partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (27), na Arena. O Tricolor vai para o confronto podendo perder por um gol e ainda se classificar para as oitavas de final, pois fez 2 a 0 em Natal.

O grupo do técnico Renato Portaluppi terá jogadores preservados e uma escalação mista. A grande mudança deve ocorrer no ataque, onde o centroavante André Henrique jogará no lugar do uruguaio Luis Suárez. O objetivo do treinador é garantir a vantagem conquistada no Rio Grande do Norte, preservar peças para a 3ª rodada do Brasileirão, contra o Cuiabá, e dar descanso aos jogadores com grande sequência de jogos. Além disso, poderá testar alguns jovens atletas.

O ABC-RN vem de uma série de derrotas. Após perder por 2 a 0 para o Grêmio na Copa do Brasil, o Elefante também sucumbiu diante de Londrina (1x0) e Vitória (3x0), na Série B. O treinador Fernando Marchiori deseja usar partida desta quinta-feira para organizar o time e encerrar a sequência de resultados negativos. O ABC deve ser ofensivo na Arena, pois precisa de dois gols para levar a decisão aos pênaltis.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann (Uvini) e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Nathan e Cristaldo; Vina, Bitello (Zinho) e André Henrique (Luis Suárez). Técnico: Renato Portaluppi.



ABC-RN - Simão; Luiz Gustavo (Alemão), Afonso, Richardson, Márcio Azevedo; Wellington Reis, Daniel; Maycon Douglas (Welliton), Leo Ceará, Fábio Costa; Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.



Arbitragem: Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti. Heber Roberto Lopes coordena o VAR.



SERVIÇO - GRÊMIO x ABC-RN:



Local: Estádio Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS);

Horário: às 21h30min (Brasília) desta quinta-feira (27);

Transmissão: SporTV e Premiere.