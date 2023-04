Grêmio lança camisa alternativa para temporada 2023

Agências

O Grêmio lançou nesta terça-feira (25) a camisa 2 para a temporada 2023. Na cor branca com detalhes azuis nas laterais, o novo uniforme do clube segue a ideia de trazer pontos históricos do clube. Os detalhes fazem uma referência ao primeiro fardamento da história do Tricolor. Os patrocinadores estão representados por uma fonte fina na cor preta.