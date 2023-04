Com vaga encaminhada na Copa do Brasil, Grêmio recebe o ABC-RN na Arena

Nesta quinta-feira (27), Grêmio e ABC-RN jogam a partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Com a vaga encaminhada às oitavas de final, o Tricolor entra em campo às 21h30min, na Arena. Depois de vencer o time potiguar por 2 a 0, em Natal, a equipe de Renato Portaluppi terá alguns titulares poupados. O objetivo do treinador é preservar os atletas para a partida de domingo, diante do Cuiabá, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante André Henrique, que vem com bom desempenho nos treinos, pode aparecer na vaga de Luis Suárez.

O Grêmio realizou um treino com portões fechados nesta quarta-feira. Como joga em casa, o grupo tem tempo para recuperação física antes da decisão. Após a polêmica envolvendo o goleiro Adriel, afastado pelo treinador por indisciplina, Gabriel Grando seguirá na titularidade na meta gremista. O arqueiro fez boa atuação contra o Cruzeiro e será mantido na equipe, segundo o técnico.

Na defesa, Portaluppi deve escalar João Pedro, Kannemann ou Bruno Uvini, Bruno Alves e João Pedro. O lateral-direito Fábio está recuperado da lesão, mas deve ficar no banco de reservas. O meio de campo deve ser composto por Lucas Silva, Nathan e Cristaldo. Apesar da necessidade de poupar atletas, o Tricolor também conta com muitos jogadores lesionados no departamento médico, fator que diminui as possibilidades de trocas. O ataque deve ser formado por Bitello ou Zinho, Vina e André Henrique, caso o uruguaio seja realmente preservado.

O adversário vem de uma série de derrotas. Após perder por 2 a 0 para o Grêmio na Copa do Brasil, a equipe potiguar também sucumbiu diante do Londrina (1x0) e do Vitória (3x0), pela Série B. O treinador Fernando Marchiori deseja usar partida desta quinta-feira para organizar o time e encerrar a sequência de resultados negativos.

O ABC deve ser ofensivo na Arena, pois precisa de dois gols para levar a decisão aos pênaltis. A arbitragem será comandada por Dyorgines Jose Padovani de Andrade, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti.