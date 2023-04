Monsoon bate Gaúcho e lidera Grupo A da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho

O Monsoon-FC, estreante da Divisão de Acesso, segue sentindo o sabor da vitória dentro da A-2 do Campeonato Gaúcho. Com amplo domínio durante toda a partida, os donos da casa venceram a equipe do Gaúcho, por 2 a 1, no sábado (22), no Parque Lami. Os gols de Jessé e Tcharles colocaram o time de Porto Alegre na liderança do Grupo A, com seis pontos.



A equipe da casa mostrou a sua força desde o início e criou oportunidades. O gol surgiu aos 20 minutos após cobrança perfeita de Jessé por cima da barreira. Quinze minutos mais tarde, após contra-ataque e bela jogada de Victor Lima, Tcharles recebeu e tocou na saída do goleiro. Apesar do domínio durante a etapa inicial, o Monsoon acabou tomando o seu primeiro gol na competição aos 46 minutos. Cristian diminuiu para o time de Passo Fundo.

A equipe manteve o predomínio no segundo tempo e obteve um importante resultado. Ao final do segundo tempo, Jessé destacou o bom jogo do Monsoon e já mostrou foco para o próximo compromisso do Trovão da Zona Sul.

"Time que quer o acesso precisa pontuar em todos os jogos. Conseguimos uma vitória importante na estreia e sabemos que um resultado positivo nesse jogo seria fundamental para as nossas ambições. Agora vamos descansar e conversar com a comissão técnica para ajustarmos os erros para o próximo jogo", disse.



Com duas vitórias, o Monsoon agora visita o time do Glória, domingo, dia 30 de abril. O jogo será disputado às 15h30min (de Brasília), no Estádio Altos da Glória, em Vacaría.