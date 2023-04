Mano Menezes exalta apoio do torcedor na vitória sobre o Flamengo

O estádio Beira-Rio recebeu 42.756 torcedores para presenciar um clássico do futebol nacional neste domingo. Inter e Flamengo se enfrentaram às 11h, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro e apresentaram uma partida muito aberta e movimentada, que acabou com vitória colorada por 2 a 1, com uma atuação de luxo do meia-atacante Mauricio. Ele saiu do banco para decidir a partida.

O primeiro tempo foi de controle carioca. O técnico Jorge Sampaoli armou um cinturão de atacantes que pressionava a defesa colorada e dificultava a criação de jogadas. O meio-campista Gerson foi a estrela do time visitante, mas a primeira etapa terminou sem gols marcados e com uma posse de bola bem superiror para os visitantes: 64% a 36%.

O segundo tempo começou com pressão dos donos da casa. O técnico Mano Menezes espelhou o sistema de marcação alta e dificultou a saída de bola carioca. Mas, aos 18 minutos, Gerson criou uma ótima jogada no meio de campo e tocou para Gabi. Ele bateu da entrada da área, Keiller defendeu e deu rebote. Gerson pegou a sobra, deu um chapéu em Keiller e bateu para o fundo das redes, marcando um golaço no Beira-Rio.

Só que o Inter reagiu rápido. Aos 22, Wanderson ganhou de Léo Pereira e enfiou para Maurício, que invadiu a área e chutou colocado. A bola ainda bateu no goleiro Santos antes de entrar, deixando tudo igual. Quando o jogo se encaminhava para o final, aos 52, logo após o Flamengo ter acertado a trave de Keiller, Jean Dias se chocou com o defensor, Mauricio pegou a bola dentro da área e, no pouco espaço que tinha, bateu por cobertura, no ângulo, definindo a primeira vitória colorada no Brasileirão.

Mano foi só elogios ao seu grupo de atletas e enalteceu o apoio dos torcedores. "A virada não é só pela atuação, é pelo ambiente. Fomos o melhor mandante no ano passado, e você é o mandante porque o estádio vem junto. Qualquer um pode ganhar, o que faz a diferença é o torcedor, que dá força para o time cansado e faz você acreditar até a última bola".

Mano também explicou como trabalhou o mental da equipe. "Um jogo como esse se decide numa bola. Na ânsia de querer atacar de maneira errada, você pode tomar um gol, e se o empate já não é a sétima maravilha do mundo, a derrota é muito pior. Conversei com nossos jogadores sobre a maturidade de entender que às vezes você vai ganhar o jogo com uma bola escapada. E aí tem o mérito da equipe entender isso. Eu chamo isso de maturidade".