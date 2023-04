Bastante questionado, Mano Menezes chega a um ano no comando colorado

O treinador Mano Menezes completa um ano de trabalho no Inter, nesta quarta-feira (18). Ele chegou para substituir Alexander Medina em abril do ano passado e conquistou bons resultados no comando do Colorado. Com grande campanha no Brasileirão de 2022, o técnico de 60 anos fez boas partidas, goleou adversários e terminou na segunda colocação, atrás do Palmeiras, quem derrotou na última rodada por 3 a 0.

LEIA MAIS: Aránguiz pode demorar mais de um mês para ir a campo pelo Inter



LEIA TAMBÉM: Inter perde apenas um mando de campo por briga e invasão de campo após eliminação no Gauchão

Apesar de um começo de temporada irregular em 2023, Mano ainda mantém uma média boa na casamata colorada. São 60 jogos, 30 vitórias, 24 empates e seis derrotas, com um aproveitamento de 63,3%. O treinador segue com o trabalho no clube e espera por reforços para o restante do ano, como a provável chegada do centroavante Enner Valencia.

Outro nome cogitado na última semana foi o meia-atacante colombiano James Rodríguez. Após rescindir seu contrato com o Olympiacos-GRE, o atleta de 31 anos disse querer retornar à América do Sul, o que ligou os radares da direção do Inter. James poderia ser uma ótima contratação para dar ainda mais qualidade ao meio de campo colorado. Os dirigentes contataram o staff do jogador, e ouviram que ele deseja R$ 1,5 milhões limpos, ou seja, receberia um salário de cerca de R$ 2 milhões mensais. Sabendo disso, a direção recuou por considerar o valor excessivo.

Em relação às negociações no Beira-Rio, o zagueiro Felipe renovou seu contrato até dezembro de 2025. O jovem atleta está há três anos na base do clube e é uma das apostas para o futuro do futebol. Além disso, o Conselho Deliberativo aprovou as contas da gestão Alessandro Barcellos em 2022, ano em que a instituição terminou com um superávit de R$ 1 milhão.

Por fim, o Colorado fechou uma parceria com hospital de medicina ortopédica e esportiva Aspetar. De origem catariana, o Aspetar visa promover desenvolvimento tecnológico na área da saúde esportiva e vai realizar intercambio com profissionais do clube gaúcho, com o objetivo de trocar conhecimento sobre a área de atuação.