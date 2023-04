Aránguiz pode demorar mais de um mês para ir a campo pelo Inter

O volante Charles Aránguiz chegou a Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (6), e demonstrou alegria por estar de volta. O chileno de 33 anos recebeu a camisa de número 20 e se dirigiu ao Centro de Treinamento Parque Gigante. Em poucas palavras, o chileno disse estar empolgado com o retorno ao Colorado. "Passou muito tempo, mas estou muito feliz com a decisão. Amanhã (quinta-feira) vamos falar mais, mas estou feliz". Entretanto, a apresentação não foi confirmada.

Após negociações, Aránguiz conseguiu sua liberação antecipada do Bayern Leverkusen e chega para reforçar o time de Mano Menezes, onde jogará até 2025 com um salário de cerca de R$ 600 mil. O atleta é visto como a peça que falta para o meio de campo, um parceiro de qualidade para auxiliar Alan Patrick. O problema é que o chileno ainda se recupera de uma lesão na panturrilha e deve demorar mais 30 dias para ficar apto para atuar.



Outro jogador que reforça a meia cancha é Gustavo Campanharo, que chegou um pouco mais cedo. na madrugada desta quinta-feira. O atleta de 30 anos assinou com o Inter até 2024. Ele pediu a rescisão de seu contrato com o clube turco Kayserispor após os terremotos no país. A confirmação veio na sexta-feira (31) e o meio-campista logo se acertou com o Inter. Aránguiz e Campanharo podem ser inscritos na lista da Copa Libertadores da América, que fica aberta a novos jogadores até o dia 20 de abril.



Além disso, Gabriel Barros, do Ituano, está em fase final de negociação com o alvirrubro. O ponta-direita de 21 anos deve fechar com o clube até o fim da semana e assinar um contrato até 2026. O jovem é uma aposta da direção para o futuro e vem para compor o grupo de Mano. Foram 15 jogos, um gol e uma assistência pelo Ituano na temporada 2023.

Para fechar o pacote de novos atletas, o Colorado finaliza a contratação de Jean Dias, do Caxias. O atacante de 32 anos teve sua multa rescisória paga pelo Inter, no valor de R$ 300 mil. Ele deve ser anunciado após o término do Gauchão, pois ainda precisa disputar a final contra o Grêmio. Titular no time grená, o ponteiro tem três gols e cinco assistências em 2023.