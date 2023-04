Recuperado de lesão, Mauricio brilha e volta a ser titular no Inter

Grande nome na vitória do Inter sobre o Flamengo, o meia-atacante Mauricio voltou de uma lesão no quadril como se nada tivesse acontecido. No domingo (23), ele foi decisivo ao sair do banco aos 21 minutos e marcar o gol do empate em seu primeiro lance e, mais tarde, pegar a sobra dentro da área e fazer um golaço para decretar o triunfo colorado.

LEIA MAIS: Mano Menezes exalta apoio do torcedor na vitória sobre o Flamengo



Com a boa fase, surgem especulações sobre uma possível saída do jogador, que tem contrato com o clube até dezembro deste ano.

Mauricio atuou em 16 partidas nesta temporada, 12 como titular, marcou seis gols e deu três assistências. Após ter sido sondado pelo RB Bragantino, o jogador de 22 anos permaneceu no Colorado, onde deseja seguir construindo sua carreira.

Agora, mesmo com o bom rendimento, o Inter não descarta possível a venda do atleta, pois precisa alcançar a meta de arrecadação de R$ 135 milhões em vendas, que está prevista no orçamento do clube.

LEIA TAMBÉM: Mário Fernandes deixa o Inter após disputar apenas cinco jogos



Por outro lado, o clube anunciou a saída de Mário Fernandes. E o técnico Mano Menezes comentou a saída do lateral-direito, que assinou uma rescisão contratual após disputar apenas cinco jogos. Mano afirmou que o defensor russo passava por instabilidade mental e não estava acostumado ao ambiente pesado vivido no futebol brasileiro. "O Mário sai do Inter de maneira muito correta e limpa. Partiu dele, mas, talvez, o crescimento do Igor Gomes tenha levado ele a tomar a decisão que tomou. Quem trabalha muito tempo fora do Brasil, quando chega aqui, leva um susto. São questões de valores, de educação e falta de educação".

Mário assinou uma cláusula rescisória que fixa um valor a ser pago ao Inter se ele assinar com outro time neste ano. Entretanto, a saída não foi profundamente sentida pelo Colorado, pois Igor Gomes tem dado ótima resposta quando acionado. O zagueiro e lateral, com passagem pelo Barcelona B, cobriu bem a posição de Bustos, que está no departamento médico.

Por fim, nesta segunda-feira, o presidente Alessandro Barcellos postou um questionamento à CBF em seu Twitter. "Alguns 'especialistas' do centro do país estão discutindo ainda o lance do nosso gol. Estranho é que nenhum deles questiona a mão do Gerson na jogada de gol (do Flamengo). A seletividade começou cedo no Brasileiro. Com isto, estamos pedindo o áudio do VAR para esclarecimentos", afirmou.

Após a folga nesta segunda-feira (24), o grupo se reapresenta nesta terça (25) e inicia os preparativos para a partida com o CSA, quinta-feira (27), às 20h, em Maceió, pelo duelo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.