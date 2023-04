São Paulo assina com Dorival Jr. até o final de 2024

Folhapress

O São Paulo fechou com o técnico Dorival Júnior até o fim de 2024. O acordo foi selado após um café da manhã nesta quinta-feira (20). O tricolor paulista teve sinalização positiva de Dorival Jr. em contato telefônico, mas as duas partes acharam importante uma conversa presencial.LEIA MAIS: Torcedores do Flamengo são punidos por exibir faixa contra "torturadores de 64"O presidente Júlio Casares viajou até Florianópolis, onde vive o treinador, na tarde desta quarta (19). As conversas evoluíram rapidamente e detalhes foram acertados. São Paulo e Dorival Jr. assinam um acordo até o fim de 2024. O técnico pode até já comandar o time contra o América-MG. A contratação foi realizada logo após a demissão do treinador Rogério Ceni.