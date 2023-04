São Paulo anuncia demissão do técnico Rogério Ceni

O São Paulo anunciou na tarde de quarta-feira (19) a demissão do treinador Rogério Ceni, de 50 anos. Ele deixa o clube após um ano e meio de trabalho naquela que foi sua segunda passagem pelo comando tricolor.



Nem mesmo a vitória sobre o Puerto Cabello na última terça (18), pela Copa Sul-Americana, foi suficiente para mantê-lo no cargo. Foi com dificuldade que a equipe paulistana fez 2 a 0 no frágil adversário venezuelano, no Morumbi.



Houve vaias e manifestação de torcedores organizados cobrando a demissão do profissional, ídolo do São Paulo nos tempos de jogador. Os dirigentes marcaram uma reunião com ele para o dia seguinte e lhe comunicaram sua demissão.



"O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto", diz a nota publicada pela agremiação.



Foi frustrada a expectativa dos dirigentes de uma demonstração de evolução com três semanas de treinamento, após a eliminação no Campeonato Paulista, diante do Água Santa. Na avaliação deles, não houve essa melhora.



Até foram registrados dois triunfos sobre rivais mais fracos na Sul-Americana. No entanto, o mau início na Copa do Brasil -empate em casa com o Ituano- e no Campeonato Brasileiro -derrota fora para o Botafogo- selaram o destino do treinador.

LEIA MAIS: Caso de manipulação na Série A terá interrogatórios e análise de aparelhos

Campeão de quase tudo como goleiro do São Paulo, Ceni teve sua primeira passagem como treinador tricolor em 2017, breve. Ele retornou em outubro de 2021, com altos e baixos, sendo os altos nem tão altos quanto gostariam os torcedores.



A equipe do Morumbi chegou a duas finais em 2022, com maus resultados. No Paulista, chegou a abrir três gols sobre o Palmeiras e venceu o jogo de ida por 3 a 1. Na volta, 4 a 0 para o rival. Na Sul-Americana, em duelo único, foi dominada pelo Independiente del Valle e levou 2 a 0.



"O clube agradece aos profissionais pela dedicação de todos durante o período de quase 18 meses de trabalho nesta passagem que trouxe dois vice-campeonatos como resultados esportivos mais relevantes", publicou o time.



"O São Paulo Futebol Clube destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento", concluiu o São Paulo, que tem Dorival Júnior, de 60 anos, como o principal candidato para assumir o posto.