Rodrygo brilha contra o Chelsea e Real Madrid avança na Champions

Agência Estado

Um ano e seis dias depois, a história se repete na Liga dos Campeões, com o Real Madrid eliminando o Chelsea nas quartas de final. E mais uma vez o brasileiro Rodrygo aparece para atrapalhar os planos do time inglês. Naquele 12 de abril de 2022, o atacante anotou após os espanhóis saírem com 3 a 0 contra, para diminuir no fim e mandar o jogo à prorrogação - avançaria com gol de Benzema no tempo extra.