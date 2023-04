Milan segura empate com Napoli e vai à semi da Champions

Em um jogo emocionante, com direito a pressão até o último minuto do confronto, o Milan assegurou a sua vaga às semifinais da Liga dos Campeões ao garantir o 1 a 1 diante do Napoli nesta terça-feira (18), em pleno estádio Diego Armando Maradona.

LEIA TAMBÉM: Ancelotti responde se trocaria Vinícius Júnior por Haaland

No jogo de ida, a equipe de Milão havia derrotado o rival napolitano por 1 a 0 e o empate fora de casa foi suficiente para seguir no torneio. Agora, os rubro-negros aguardam o vencedor de Inter e Benfica para conhecer o seu adversário na luta pelo título do mais nobre torneio europeu.

O gol do Milan foi marcado pelo centroavante Giroud ainda no primeiro tempo em grande jogada de Rafael Leão. Antes de abrir o placar, o atacante francês já havia desperdiçado a chance de abrir a contagem ao perder um pênalti. O Napoli também teve suas chances de balançar a rede. Kvaratskhelia perdeu a chance do empate ao perder uma penalidade. Nos acréscimos da etapa final, porém Osimhen decretou o 1 a 1

Os dois times voltam a campo no final de semana, mas pelo Campeonato Italiano. O Napoli viaja até Turim no domingo para enfrentar a Juventus. No mesmo dia, o Milan recebe o Lecce.