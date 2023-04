Manchester City investirá R$ 1,84 bilhão para ampliar estádio

O clube inglês Manchester City investirá 330 milhões de euros (R$ 1,84 bilhão) para modernizar e ampliar a sua casa, o Etihad Stadium. A proposta divulgada nesta terça-feira (18) inclui o aumento de capacidade de 53.400 para 60 mil pessoas.

Uma das arquibancadas será remodelada e, além de acomodar mais 6.600 pessoas, contará com um “sky bar” e a experiência de andar por cima do estádio. Também foi proposta a criação de uma “fan zone” para 3 mil pessoas, uma nova loja, um museu e um hotel com 400 camas. A expectativa é que as obras levem cerca de três anos e gerem 2.600 empregos.



SEGUNDO AMPLIAÇÃO



O Etihad Stadium foi inaugurado em 2002 e recebe jogos do Manchester City desde 2003. Esta será a segunda ampliação da história do estádio. A primeira foi em 2015, quando 6.000 assentos foram acrescentados.