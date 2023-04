"Decidi estar aqui", diz Sampaoli ao ser apresentado como novo técnico do Flamengo

Jorge Sampaoli foi apresentado nesta segunda-feira (17) como novo técnico do Flamengo. Na primeira entrevista coletiva como treinador rubro-negro, ele ressaltou que escolher acertar com o clube da Gávea.



"Agradecido pela oportunidade de chegar a este clube tão grande. Passaram muitas oportunidades para estar aqui hoje. Para mim, era o plano A. Qualquer proposta da Europa ou outro lugar, decidi ficar aqui, estar aqui. Desta vez, coincidiram as possibilidades e estou agradecido pela oportunidade", disse.

Veja o que disseram os dirigentes:



Rodolfo Landim: "Falar da nossa satisfação de poder contar com o Sampaoli, que é um sonho antigo do flamengo. Várias as vezes as quais conversamos e, desta vez, houve a possibilidade de ambos os lados para chegar a um acordo".



Marcos Braz: "A felicidade é enorme de estar aqui com o Sampaoli. Três vezes campeão chileno, campeão sul-americano, campeão da Copa América com o Chile, duas copas do mundo, uma com Chile e outra com a Argentina. Técnico experiente. Estamos muito felizes de estar aqui com ele".