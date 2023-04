Grêmio x Santos: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio faz seus preparativos para receber o Santos, no Alfredo Jaconi, pela 1ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 18h30min, deste domingo (16) e pode confirmar o bom momento da equipe na temporada. O Tricolor mandará o jogo em Caxias do Sul por causa de suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após briga entre torcedores na Série B.

Além de não atuar na Arena, o clube ainda perderá o uso do setor Norte em outros dois jogos e foi multado em R$ 100 mil. A expectativa é grande, pois o Santos vive má fase e o Grêmio vem de vitórias e do título estadual.



O Tricolor conta com algumas dúvidas para a partida. O centroavante Luis Suárez pode ficar de fora, pois se queixou de dores no joelho e há uma suspeita de tendinite. Além do uruguaio, Lucas Silva ainda é avaliado pelo departamento médico e pode desfalcar o grupo. Carballo também pode ser preservado. Apesar disso, o Grêmio conta com o retorno de dois jogadores emprestados. Os atacantes Wesley Pomba e Ronald Barcellos voltaram após fim de contrato com o Caxias.

O Santos vem de duas vitórias com atuações pouco convincentes. A pressão sobre o presidente santista Andrés Rueda aumentou após o clube ser eliminado do Paulistão pelo Ituano. O grupo sofre com problemas no elenco e dificuldades para manter um treinador. O ponteiro Soteldo terminou seu período de recuperação, voltou a treinar no CT Rei Pelé e pode reforçar o time no domingo.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio - Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Carballo (Lucas Silva); Bitello, Cristaldo e Zinho (Vina); Vina (Luis Suárez). Técnico: Renato Portaluppi.



Santos - João Paulo; Nathan (João Lucas), Messias (Joaquim), Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Soteldo), Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.



Arbitragem - Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha. Rodolpho Toski Marques coordena o VAR.



SERVIÇO – GRÊMIO x SANTOS

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS);

Horário: 18h30min (Brasília) deste domingo (16);

Transmissão: Premiere e SporTV.