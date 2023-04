Grêmio empresta o lateral-esquerdo Guilherme Guedes ao Ypiranga

O Grêmio publicou nas redes sociais um anúncio de empréstimo do lateral-esquerdo Guilherme Guedes. O jovem de 23 anos estava emprestado ao Juventude e, agora, jogará no Canarinho até o fim da temporada. Guedes não impressionou quando jogou pelo Tricolor e vem sendo observado de longe pela direção do clube.

Guilherme Guedes também já foi emprestado para Ponte Preta e Chapecoense, e tem contrato com o Tricolor até o fim da temporada. Se esperava que ele retornasse para ser opção na lateral do time de Renato Portaluppi. Com a notícia do empréstimo, é provável que o Grêmio não renove com o jogador.