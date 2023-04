Punido pelo STJD, Grêmio enfrenta o Santos no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Devido às brigas durante a partida contra o Cruzeiro na Série B de 2022, o Grêmio foi punido pelo STJD e fará sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida ocorre neste domingo, às 18h30min, e fecha a primeira rodada da competição. O incidente se deu entre os próprios torcedores gremistas, que se agrediram com hastes de bandeiras, socos e pontapés nas arquibancadas durante a 25ª rodada da segunda divisão nacional. O tumulto teria começado por causa de discussão entre participantes de duas torcidas organizadas. Os homens disputavam espaço para a colocação de uma faixa. Depois da discussão, a violência se espalhou pelo setor.

O jogo foi paralisado duas vezes para que a Brigada Militar pudesse intervir. A partida terminou empatada em 2 a 2. Para encerrar a Série B em casa e perto do seu torcedor, o Tricolor fez um acordo para cumprir parte da punição no Brasileirão deste ano. Além da impossibilidade de receber a primeira partida do campeonato nacional, o clube ainda foi multado em R$ 100 mil e não poderá usar a arquibancada Norte em outros dois jogos do Brasileirão.