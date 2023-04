Direção do Grêmio entrega mais duas opções para Renato Portaluppi

Contratados como reforços para a sequência da temporada do Grêmio, o atacante André Henrique e o meio-campista Nathan foram apresentados nesta terça-feira. Os jogadores estiveram juntos na sala de imprensa e falaram sobre as expectativas em reforçar o grupo do técnico Renato Portaluppi e esclareceram dúvidas relacionadas às negociações.

Logo de início, o André Henrique comentou sobre a chance de jogar no Tricolor. "É a oportunidade da minha vida. Um clube gigante como o Grêmio, chego com uma expectativa muito grande e querendo aprender. Tenho três exemplos na minha posição que creio que vão me ajudar bastante, que são Renato, Diego Souza e Luis Suárez".

O atacante de 21 anos também contou como foi receber a notícia do interesse gremista em seu futebol. "Fiquei surpreso: 'caramba, o Grêmio? Por ser um clube gigante da Série A, não esperava que pudesse acontecer isso. Esperava que chegaria à Série A, mas mais para frente na minha carreira".

André Henrique recebeu o número 77, ano do nascimento de seu pai, enquanto Nathan vestirá a lendária camisa 7 de Portaluppi. O jogador contratado junto ao Atlético-MG falou sobre seu posicionamento dentro de campo e do peso de usar o número que foi do eterno ídolo tricolor. "Não sou muito apegado à posição. Procuro entender o estilo de jogo do time, e onde o Renato achar melhor me encaixar, vou dar meu máximo. Sobre a camisa 7, sei da responsabilidade que é usá-la. É um número que eu gosto muito. Estou muito feliz de estar aqui", comentou o jogador que viveu bons momentos no Galo.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Reinaldo ficará longe dos gramados por pelo menos 30 dias. Nesta terça-feira, ele teve confirmado f um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sentido nos minutos iniciais da final diante do Caxias, no último sábado. Com isso, Diogo Barbosa será o titular para jogos imediatos da Copa do Brasil e para o começo do Brasileirão. Cuiabano também está lesionado, e não será opção para a suplência. Por isso, o lateral do sub-20 José Guilherme foi chamado para treinar com o grupo principal.

Em relação à Copa do Brasil, o Grêmio viaja para Natal nesta quarta-feira e realiza um treinamento tático antes do confronto contra o ABC-RN, na Arena das Dunas. A partida de ida, pela terceira fase do torneio, ocorre na quinta-feira, às 21h30min.