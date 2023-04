Argentina volta a liderar ranking da Fifa após seis anos, e Brasil cai para 3º

A Fifa divulgou na manhã desta quinta-feira (6) seu novo ranking de seleções. A Argentina voltou ao topo após seis anos.

A seleção brasileira caiu para a terceira colocação. Argentina assumiu a liderança após conquistar o título da Copa do Mundo de 2022. Os argentinos somam 1840,93 pontos.

A França vem na sequência com 1838,45 pontos. Os franceses foram derrotados na final do Mundial da Fifa do Qatar.

derrota do Brasil para Marrocos As duas seleções se beneficiaram com a, que caiu do trono e ficou em terceiro.

O ranking é calculado com um sistema de soma e subtração sobre o total de pontos, dependendo dos resultados e do nível do adversário enfrentado.



TOP 10



1 - Argentina

2 - França

3 - Brasil

4 - Bélgica

5 - Inglaterra

6 - Holanda

7 - Croácia

8 - Itália

9 - Portugal

10 - Espanha