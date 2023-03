Brasil perde para o Marrocos no primeiro jogo em 2023

Em seu primeiro amistoso após a Copa do Mundo, a renovada seleção brasileira perdeu para o Marrocos por 2 a 1, no sábado (25), em jogo realizado no estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger. Boufal e Sabiri fizeram os gols dos marroquinos, e Casemiro marcou para o Brasil, em falha do goleiro Bounou. Em três confrontos, foi a primeira vitória do Marrocos sobre a seleção brasileira na história. O time foi comandado pelo interino Ramon Menezes, enquanto não é definido o novo treinador da seleção brasileira

O começo de jogo foi de chances para os dois lados, mas sem balançar as redes. O Marrocos assustou com Mazraoui, aos 22 minutos, e o Brasil levou perigo no minuto seguinte com Rony e Andrey. Aos 25, Vinicius Júnior estufou as redes após erro de Hakimi e Bono, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, assinalou impedimento. Os donos da casa conseguiram abrir o marcador aos 28 minutos. Emerson Royal saiu jogando errado no campo de defesa e perdeu a bola para Boufal, que tabelou com El Khannouss antes de girar em cima de Casemiro e bater no canto do goleiro Weverton para marcar o gol da seleção africana.

A Seleção Brasileira se lançou ao ataque no segundo tempo. O técnico Ramon Menezes fez alterações, e o gol de empate saiu aos 21 minutos. Lucas Paquetá roubou bola no campo de ataque e entregou para Casemiro. O camisa 5 bateu de primeira, pegou fraco, mas o goleiro Bono falhou e levou o gol. Aos 25 minutos da etapa final, parte da iluminação do Estádio Ibn Batouta caiu, e o árbitro paralisou a partida. A bola voltou a rolar depois de quatro minutos de interrupção. Após a falta de luz, o time africano voltou melhor, e retomou a frente do placar aos 33 minutos. Éder Militão tentou entregar para Antony, que não dominou e perdeu para Allah. O ala-esquerdo marroquino cruzou para o meio, Militão não conseguiu cortar, e Sabiri bateu forte para balançar as redes.

Marrocos (2) - Bono; Hakimi (Allah), Aguerd, Saïss e Mazraoui; Ziyech, Ounahi (Sabiri), Amrabat, El Khannous (Louza) e Boufal (Ezzalzouli); En-Nesyri (Cheddira). Técnico: Walid Regragui.

Brasil (1) - Weverton; Emerson Royal (Arthur), Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos (Raphael Veiga) e Lucas Paquetá (Yuri Alberto); Rodrygo (Vitor Roque ), Rony (Antony) e Vinicius Júnior. Técnico: Ramon Menezes.