Gabriel Mercado fala em 'cobrança interna' para a estreia do Inter na Libertadores

O zagueiro colorado Gabriel Mercado comentou sobre a preparação do grupo de jogadores para a estreia na Copa Libertadores da América contra o Independiente Medellín, nesta terça-feira (4), às 21h, na Colômbia. O defensor falou sobre a cobrança interna que os próprios atletas fazem pela evolução no time e melhores apresentações para os torcedores.



“O que aconteceu semana passada contra o Caxias foi muito difícil para nós (jogadores). Tínhamos muita vontade de chegar à final e o time demonstrou isso. Comparando o jogo contra o Caxias fora e depois em casa, nossa atitude em campo foi diferente, criamos muitas chances de gol e tomamos um gol no final do primeiro tempo que ninguém esperava. Agora é virar a página, a cobrança sempre vai ter, pois estamos em um clube grande e com história. Estamos representando o Inter, que tem responsabilidades em todas as competições que vai jogar e sabemos da importância que vai desse jogo contra o Independiente”.



Na sequência, Mercado comentou sobre a atuação do Inter, que, para muitos, foi o jogo com mais intensidade da temporada. “Tem que ser assim. Acho que competindo dessa maneira, estaremos muito mais perto de conseguir o que todos queremos. Estávamos muito tristes porque perdemos. Mas competimos com intensidade, fizemos o melhor que podíamos fazer. A partir daí, estaremos cada vez mais perto de conseguir uma vitória”.



O zagueiro também falou sobre dar uma resposta ao torcedor, que busca essa confiança no grupo de jogadores. “Sabemos da responsabilidade que temos. É outra competição, uma competição que, no ano passado, trabalhamos muito para chegar até aqui, que só os maiores times jogam. Vai ser muito difícil. A Copa Libertadores não é fácil e para isso temos que estar preparados física e mentalmente, além de fazer um bom jogo”.



Por fim, Mercado respondeu como o grupo está trabalhando para recuperar o desempenho demonstrado em 2022. “Há cobrança para tentar melhorar, para insistir. Ganhando ou perdendo sempre tem coisas a se trabalhar. O Mano sabe exatamente as coisas que fizemos mais, e ele está tentando que nos encontremos outra vez no nível que se viu ano passado”.