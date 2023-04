Sonho do tri da Libertadores inicia nesta terça na Colômbia

O Inter inicia a luta pelo tricampeonato da Libertadores da América na noite desta terça-feira (4) na Colômbia. Após um início de temporada preocupante, sem sequer chegar à final do Campeonato Gaúcho, o Colorado terá pela frente o Independiente Medellín, às 21h, no estádio Atanasio Girardot. Além dos colombianos, o Metropolitanos, da Venezuela e o Nacional, do Uruguai, também fazem parte da chave, e se enfrentam mais tarde, a partir das 23h.

O time de Mano Menezes vai em busca da vitória para recuperar a confiança após eliminação para o Caxias, em casa, na semifinal do Estadual. Com exceção do lateral-esquerdo Renê e do centroavante Alemão, a comissão técnica tem todos os jogadores à disposição. A grande dúvida segue sendo a dupla de ataque, mas a tendência é que o treinador mantenha o artilheiro Pedro Henrique no banco, e Wanderson e Luiz Adriano no ataque.

Outra incógnita que se arrastou por alguns jogos no Gauchão está no meio-campo: Baralhas ou Johnny. No último jogo, contra o Caxias, Johnny estava na seleção norte-americana e Baralhas foi o escolhido, deixando Matheus Dias de fora. A provável escalação do Inter para estreia em Medellín tem Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas (Johnny), De Pena, Mauricio e Alan Patrick; Wanderson e Luiz Adriano.

O Independiente de Medellín ocupa a 11ª colocação no Campeonato Colombiano e não faz boa campanha. Em 11 jogos, são apenas 13 pontos conquistados. Para a estreia no torneio continental, o técnico David González não deve contar com o goleiro titular Andrés Marmolejo, que saiu lesionado da partida contra o Tolima. O seu substituo deve ser Luis Vasquez. Os colombianos podem ir a campo com Luis Vasquez; Monroy, Moreno Córdoba, Cadavid e Londoño; Torres, Alvarado, Batalla Martínez, Cetré e Pardo; Pons.

Além da competição internacional, a CBF confirmou as datas das competições nacionais. Pela Copa do Brasil, O Inter estreia contra o CSA, de Alagoas, no próximo dia 11, no estádio Beira Rio, pelo jogo de ida. Quatro dias depois, o Colorado enfrenta o Fortaleza, no Castelão, pela primeira rodada Campeonato Brasileiro. Já no dia 23, recebe o Flamengo pela 2ª rodada do Brasileirão, e, quatro dias depois, tem o duelo de volta contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió.