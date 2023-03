Portaluppi confirma Kannemann e Carballo fora da final

o enfrentamento com o Caxias neste sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário Um dia antes da primeira partida das finais do Campeonato Gaúcho, o técnico Renato Portaluppi falou em coletiva à imprensa, prevendo. Sem rodeios, ele avisou que Kannemann está fora da primeira partida por conta de um desconforto muscular. Já Carballo retornou da seleção uruguaia com uma gripe, negativou para Coivd-19, mas está fraco e também desfalcará o Tricolor.

Portaluppi fez questão de iniciar sua fala afirmando que não existe favorito para o título do Gauchão. "Não existe favoritismo, o Caxias tem todo o nosso respeito. A nossa maneira de jogar não irá mudar. Tudo pode acontecer nessa decisão", prevê. "Não tem essa de clube pequeno. São 11 contra 11 dentro de campo. Semana passada, o Marrocos venceu a seleção brasileira. O favoritismo fica somente lá fora. Dentro de campo não há favorito, é uma decisão de 180 minutos", acrescenta o treinador.

O Tricolor não poderá contar com o retorno de Kannemann, que voltaria ao time após cumprir suspensão diante do Ypiranga, no jogo da volta. Além dele, o volante uruguaio Carballo também era tido como reforço para este primeiro enfrentamento. "O Kannemann está fora do jogo com um desconforto e fica para a segunda partida. O Felipe Carballo está fora também, com uma gripe muito forte. Não é Covid, mas ele está bastante debilitado. Os dois não viajam", informou.

Portaluppi conforma saída de Thiago Santos e reforça cuidado com as críticas

Questionado sobre a saída de Thiago Santos, Portaluppi falou que o atleta se despediu dos companheiros na quinta-feira. O comandante desejou sorte ao volante na sequência da carreira, mas aproveitou o momento para reforçar o pedido aos jornalistas para “tomarem cuidado com o tom das críticas”.

“Não sou contra a crítica, seja para o jogador, para o diretor, para o presidente ou para o treinador. Às vezes a crítica é construtiva. A gente vive em um ambiente de exposição. Tem gente que entendeu errado. Pode criticar. É a maneira que se critica. Tem gente que passa dos limites”, observou.

E Renato foi além, usando como exemplo um ex-jogador do Inter: "Pensem direitinho antes de massacrarem. Do outro lado é a mesma coisa, eu não tenho nada que ver, mas o Edenilson era culpado, beltrano era culpado, eles continuam sendo culpados? Não massacrem, eles têm filhos".

O jogador que tem como destino o Fluminense foi usado como exemplo para que o treinador alertasse à impressa para que tome mais cuidado com a forma de avaliar o desempenho de um atleta dentro das quatro linhas. “O jogador é um ser humano, ele tem família, tem filhos que vão à escola. A crítica é válida até um certo ponto. Quando pega no lado pessoal, está dando brecha para o jogador também pegar o lado pessoal do jornalista. Então vamos pensar direitinho antes de massacrar alguém, seja o Thiago Santos ou qualquer outro”, disse.