Grêmio: Villasanti volta aos treinos, mas Kannemann segue de fora

Dando sequência à preparação para a primeira partida das finais do Campeonato Gaúcho, o técnico Renato Portaluppi teve novidade na manhã desta quarta-feira (29). Depois de disputar dois amistosos pela sua seleção, o paraguaio Villasanti trabalhou normalmente com os companheiros. A baixa no grupo do Grêmio segue sendo Kannemann. O zagueiro argentino não desceu para o gramado e fica a dúvida se irá encarar o Caxias, sábado (1º), às 16h30min, no Estádio Centenário.

Portaluppi segue fazendo mistério e escondendo suas estratégias em busca do hexacampeonato. Nesta quarta, apenas os 30 minutos inicias da atividade foram abertos à imprensa.

Já Villasanti pode vir a ser titular na Serra. O outro selecionável gremista, o uruguaio Carballo retornou a Porto Alegre na noite desta quarta-feira, já que a Celeste enfrentou a Coreia do Sul, em Seul, na manhã de terça-feira. Ele treinará nesta quinta e sexta, seguindo na parte da tarde para Caxias do Sul.

A ausência d Kannemann do treinamento ocorreu pelo segundo dia seguido. Após cumprir suspensão no jogo da volta com o Ypiranga, na Arena, o zagueiro voltaria naturalmente à titularidade. Entretanto, passou a ser dúvida para a primeira decisão do Estadual devido ao desgaste físico. Caso não tenha condições, a dupla de zaga seguirá sendo formada pelos Brunos, Alves e Uvini.