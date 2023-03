Thaciano é vendido ao Bahia e Portaluppi lamenta a saída

O polivalente Thaciano não pertence mais ao Grêmio. Nesta terça-feira (28), o jogador desembarcou em Salvador, onde irá vestir a camisa do Bahia. Na última semana, o técnico Renato Portaluppi lamentou o vazamento das conversas entre o clube baiano e o representante do atleta. Eterno reserva na Arena, o jogador de 27 anos tem a possibilidade da titularidade no novo clube, onde atuou por empréstimo durante um semestre em 2021 e deixou ótima impressão.

Thaciano enfrentou o Ypiranga já negociado com o Bahia. Após a classificação para a final do Gauchão, o jogador foi flagrado cruzando o gramado da Arena de joelhos, deixando algo no ar, já que não seria penas pelo gol marcado diante do time de Erechim ou por chegar à decisão. A confirmação da venda ocorreu nesta terça.

Na segunda, o atleta se despediu dos companheiros no CT Luiz Carvalho. Nesta terça, Portaluppi usou seu Instagram para lamentar a saída do jogador e homenagear Thaciano, que nunca deixou de elogiar e defender. "Foi um prazer muito grande ter trabalhado contigo, você é um grande profissional dentro e fora de campo. Estou triste, chateado com tua saída, mas entendo teu lado profissional. Sucesso no Bahia, que você possa jogar tudo que jogou aqui no Grêmio", escreveu o treinador.

Com a camisa gremista desde 2018, Thaciano disputou 137 jogos, marcou 15 gols e ficou marcado por atuar em diversas posições. Identificado como um atleta polivalente, atuou como volante, lateral-direito, ponta, meia e até segundo atacante. Querendo atuar mais como volante, o jogador tem essa promessa no novo clube, além da melhora salarial.

Nesta terça-feira, no treino em preparação para a primeira partida das finais do Gauchão, no próximo sábado, contra o Caxias, no Centenário, a baixa foi o zagiero Kannemann. Com desgaste físico, o defensor argentino foi preservado e não foi a campo. Por outro lado, o meia Cristaldo treinou com bola normalmente com os demais companheiros.

A novidade na atividade desta quarta será o paraguaio Villasanti, que retorna após a disputa de dois amistosos por sua seleção. Já o uruguaio Carballo volta apenas na quinta, já que atuou nesta terça em Seul, na vitória contra a Coreia do Sul. O grupo viaja para Caxias do Sul na sexta.