"Sempre ao lado das vítimas", diz mulher do lateral Hakimi, do PSG, acusado de estupro

A atriz espanhola Hiba Abouk, que passa pelo processo de divórcio com Achraf Hakimi, se pronunciou pela primeira vez sobre a acusação de estupro contra o jogador do Paris Saint-Germain. Abouk já tinha iniciado o processo de separação antes da acusação de estupro contra Hakimi.



A atriz diz que precisou de um tempo para digerir o choque. "Quem ia imaginar que além de enfrentar a dor de uma separação e aceitar o fracasso de um projeto familiar ao qual me entreguei de corpo e alma, teria que enfrentar esta ignomínia".



Ela ficou um mês em silêncio, assim como o jogador e pessoas próximas. Em comunicado publicado nas redes sociais, ela admite que "em certos temas ou assuntos delicados o silêncio pode ser favorável" e disse que quer proteger os filhos.



"Tenho a necessidade de me explicar, para assim poder retomar minha vida pessoal, pública e profissional da maneira menos prejudicial e traumática possível, protegendo acima de tudo meus filhos, que são minha absoluta prioridade".

Hiba fala que ela e Hakimi decidiram colocar fim ao relacionamento muito antes do acontecido. Os dois deixaram de conviver e esperam os trâmites do divórcio. Os dois eram casados desde 2019 e tem dois filhos, um de três anos e outro de 1 ano.



A ACUSAÇÃO DE ESTUPRO



O caso teria acontecido na cidade de Boulogne-Billancourt, onde mora o jogador de 24 anos. A vítima prestou queixa na delegacia policial de Créteil Val-de-Marne. A mulher alega que Hakimi forçou contatos sexuais contra a vontade dela, tentando colocar as mãos em sua região íntima. Os dois se conheceram pelo Instagram.



O jogador ainda teria a beijado na boca, levantado a sua roupa e beijado os seus seios, apesar dos protestos. Segundo a vítima, ela conseguiu se livrar de Hakimi com um pontapé e pediu ajuda para uma amiga, que foi buscá-la na casa do jogador. Hakimi nega as acusações.