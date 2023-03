Portaluppi terá que driblar os desfalques do Grêmio para passar pelo Ypiranga

reverter a vantagem do Ypiranga, após a vitória por 2 a 1, em Erechim A primeira derrota na temporada trouxe alguns problemas para o técnico Renato Portaluppi. Além do desafio maior, que é, o comandante gremista poderá ter que lidar com seis desfalques para o jogo da volta no próximo sábado (25), às 16h30min, na Arena. A partida vale uma vaga na decisão do Campeonato Gaúcho.

O zagueiro Kannemann recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho após fazer o pênalti no lance que resultou na derrota tricolor para o Canarinho, ficando de fora do jogo da volta. Outras duas baixas certas são por convocações de suas seleções para as próximas datas Fifa. Os volantes Carballo e Villasanti seguirão para jogos pelo Uruguai e Paraguai, respectivamente.

Outros três jogadores começam a semana como dúvidas por problemas físicos. O lateral-direito Fábio sentiu um desgaste físico e precisou ser substituído com apenas 20 minutos de bola rolando em Erechim. Caso não atue, João Pedro, que cumpriu suspensão no domingo, pode voltar na Arena.

A situação que parece ser mais delicada é Pepê. Ele deixou o gramado com dores no posterior da coxa direita aos 32 minutos da primeira etapa, alterando completamente o esquema de jogo do time gremista. Como Portaluppi não pode contar com Villasanti e Carballo, Thiago Santos e Lucas Silva voltam a ser opções para o meio-campo. Além disso, Bitello pode ser recuado ou até mesmo Thaciano ser utilizado em seu setor de origem.

Já Cristaldo foi vetado da partida em Erechim devido a um desconforto na coxa direita. O meia argentino será reavaliado na retomada do trabalho para ver se tem condições de jogo. O clube avisou que apenas o trabalho desta terça-feira será aberto à imprensa. A partir desta quarta, todos os treinamentos serão fechados. Na sexta, Portaluppi falará com os jornalistas. Sobre a situação física dos atletas lesionados, o departamento médico não passará informações. Clima de total mistério para uma semana que será decisiva para o Tricolor.

Enquanto segue sendo cogitado para substituir alguns dos lesionados, Thaciano é cotado como reforço do Bahia. Após uma boa passagem pelo tricolor baiano, o versátil jogador é um desejo do clube para reforçar o elenco que não teve um bom início de temporada. Os clubes têm até o dia 4 de abril para inscrever atletas na primeira janela de transferências do futebol brasileiro.