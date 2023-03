Com dois gols de pênalti, Ypiranga vence o Grêmio na primeira partida da semifinal do Gauchão

Lucas Leivas, que na sexta-feira anunciou a sua aposentadoria Mesmo com ampla superioridade na etapa inicial da partida e com muitos gols desperdiçados, o Grêmio acabou sendo derrotado neste domingo (19) pelo Ypiranga por 2 a 1, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Os gols da partida foram marcados por Luis Suárez para o Tricolor e Erick Farias - duas vezes de pênalti - para o time de Erechim. Com a vitória, o Ypiranga joga por um empate na segunda partida na Arena, no próximo sábado (25). O Grêmio precisa vencer para chegar à final do Gauchão. Destaque na partida, o atacante uruguaio ainda perdeu um pênalti defendido pelo goleiro Caíque. Durante a partida, os jogadores do Grêmio prestaram uma homenagem ao ex-jogador- todos estavam com o nome do jogador na camisa.

No primeiro tempo da partida, o Grêmio dominou amplamente, mas perdeu diversas chances de gol. Aos 11 minutos, Suárez abriu o placar para delírio da torcida gremista no Colosso da Lagoa. Na comemoração, o centroavante levantou a camiseta e mostrou uma mensagem: "Lucas, o nosso coração está contigo, estamos juntos".

No segundo tempo, o domínio do jogo foi todo do Ypiranga que após tanta pressão chegou ao empate. Aos 20 minutos, o zagueiro Kannemann, de péssima atuação, cometeu pênalti em Matheuzinho. O jogador Erick Farias bateu a penalidade, sem chance de defesa para o goleiro Adriel, e empatou a partida. Mas, aos 47 minutos, foi confirmado através do VAR mão na bola pelo zagueiro Kannemann - ele foi expulso. O árbitro Rafael Klein marcou a penalidade. Erick Farias cobrou o pênalti para decretar a vitória do time de Erechim para uma intensa comemoração da torcida.

Diagnosticado com fibrose cicatricial no miocárdio, o volante Lucas Leiva anunciou na sexta-feira (17), o final da sua carreira. O atleta, junto do presidente Alberto Guerra, do vice de futebol Paulo Caleffi, do técnico Renato Portaluppi, do zagueiro Pedro Geromel e dos médicos Márcio Dornelles e Paulo Rabaldo, anunciou o encerramento de sua carreira como atleta à imprensa e aos torcedores. A decisão aconteceu depois de uma série de exames cardiológicos e tratamentos realizados pelo jogador, que de acordo com o pronunciamento do médico Márcio Dornelles, foi diagnosticado com uma fibrose cicatricial no miocárdio - muito provável consequência de uma miocardite, inflamação do músculo do miocárdio do coração - detectado inicialmente nas avaliações da pré-temporada, em dezembro do último ano.

Emocionado, Lucas Leiva comunicou que deixa os gramados oficialmente e agradeceu todo o apoio que recebeu nos últimos meses. “Quero agradecer ao Grêmio por todo o apoio que recebi nesses três meses e desde que voltei. Hoje estou anunciando minha aposentadoria. Tem sido um período difícil e acho que é a primeira vez que choro por esse caso", ressaltou. O ex-jogador falou a palavra gratidão como forma de agradecer ao pela sua carreira e pelo carinho que recebeu no Grêmio. "Voltei em um momento difícil do clube, mas consegui de alguma forma contribuir. Mais uma vez, muito obrigada e vamos em frente", ressaltou.

Ypiranga (2): Caíque; Robson (Ronald), Islan, Sergipano (Barbio) e PK; Clayton, Lorran (Ralph), Mossoró e Erick Farias; Matheuzinho, MV (Yohan) e João Pedro. Técnico: Luizinho Vieira.

Grêmio (1): Adriel; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti (Thiago Santos), Carballo (Everton Galdino), Pepê (Ferreira), Bitello e Vina; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein.