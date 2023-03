Por problemas cardíacos, Lucas Leiva anuncia aposentadoria

No início da tarde desta sexta-feira (17), Lucas Leiva anunciou a sua aposentadoria no futebol. Aos 36 anos, o, agora, ex-jogador comunicou que preferiu priorizar sua saúde do que colocá-la em risco. Após uma bateria de exames realizados na pré-temporada, Lucas foi afastado depois de ser diagnosticado com uma alteração cardíaca.

Por três meses, Lucas ficou longe das atividades físicas sendo acompanhado de perto pelo departamento médico do Grêmio. Nas últimas duas semanas, o atleta refez os exames que indicaram a não prática do esporte de auto rendimento.

No auditório da Arena, para falar sobre a sua decisão, estavam além da esposa e de sua advogada, o presidente do clube, Alberto Guerra, o vice de futebol Paulo Caleff e os médicos Márcio Dornelles e Paulo Rabaldo. O técnico Renato Portaluppi e o zagueiro Pedro Geromel representaram o grupo de jogadores.

Ao iniciar o anúncio de sua aposentadoria, Lucas começou a chorar e confessou que era a primeira vez que chorava desde que descobriu o problema cardíaco que poderia tirá-lo do futebol. “Quero agradecer ao clube por esses três meses. Estou aqui para anunciar minha aposentadoria. Só tenho gratidão por este clube. Estou encerrando onde eu gostaria e no lugar que gostaria. Tenho certeza que meu novo ciclo será maravilhoso”.

Ao falar sobre a carreira e suas duas passagens pelo Grêmio, pelo Liverpool e pela Lazio, Lucas foi direto: “Quando olho para trás, eu não mudaria nada. Foram três clubes com uma identificação enorme. Isso abre portas para o meu futuro. Sempre fui um cara de raízes e acho que criei por onde passei”, resumiu.

Lucas chegou ao Tricolor em 2002, com apenas 15 anos, até alcançar o profissional do clube em 2005, na disputa da segunda divisão nacional. No ano seguinte, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. No início de 2007, foi vendido ao Liverpool, onde atuou por dez temporadas. Na sequência, se transferiu para a Itália, onde defendeu a Lazio.

Depois de 15 anos, retornou para Porto Alegre para ajudar o clube que lhe formou para retornar à Série A. Com a camisa gremista, Lucas Leiva disputou 97 jogos, marcou 14 gols e deu quatro assistências. Ao todo, foram três títulos: Campeonato Gaúcho (2006 e 2007) e a Série B 2005.