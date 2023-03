Com melhor campanha do Gauchão, Tricolor deve poupar titulares em Erechim

vencedores do clássico Grenal 438 A segunda-feira (6) foi de folga para os. A vitória por 2 a 1 sobre o maior rival garantiu ao Grêmio o mando de campo até uma suposta final, caso o Tricolor passe pela semi do Campeonato Gaúcho. Antes disso, os comandados de Renato Portaluppi encerram a fase de grupos do Estadual diante do Ypiranga, em Erechim, no sábado.

Para enfrentar o Canarinho, a tendência é de que o treinador mande a campo uma escalação alternativa, preservando grande parte dos titulares. O próximo compromisso gremista será os cearenses da Ferroviária, na quinta-feira, dia 16, na Arena, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Com o triunfo sobre o Inter, o Grêmio chegou aos 28 pontos, abrindo nove pontos sobre o maior rival, que é o segundo colocado. A semana será cheia para treinos a partir da reapresentação nesta terça. Mesmo sem jogos, Portaluppi deve preservar a maioria dos titulares em Erechim.

Uma certeza é que Thaciano está fora já que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Já Villasanti foi reavaliado nesta segunda-feira, mas não foi diagnosticada nenhuma lesão. O volante precisou ser substituído aos 14 minutos do primeiro tempo após ele mesmo fazer uma falta em Baralhas. O exame apontou apenas uma fadiga muscular na coxa esquerda.

Após a vitória no Grenal, Portaluppi deu uma alfinetada na imprensa, perguntando que time da Série A no País tinha uma campanha tão boa como a do Grêmio neste início de temporada. Ao lado do Athletico-PR, o Tricolor tem 94,4% de aproveitamento, com 11 vitórias e um empate em 12 jogos disputados. Lembrando que a única partida não vencida pelo Grêmio foi o empate com o São Luiz, quando Portaluppi mandou um time totalmente reserva a campo.

O treinador voltou a falar também sobre o último rebaixamento do clube à Série B do Brasileiro. "Eu fui embora e o Grêmio caiu para a segunda divisão. Alguns criticam, dizendo que a culpa é minha. Eu montei um grupo para brigar pelas primeiras posições. Só que botaram os garotos na hora errada e deu no que deu", relembrou Portaluppi.