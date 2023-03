Derrota do Inter no Grenal 438 passou pela fragilidade no meio-campo

clássico Grenal 438 A derrota do Inter passou diretamente pelas alterações promovidas pelo técnico Mano Menezes na escalação antes de a bola rolar e pela postura do time dentro de campo no. Prova disso que, quando a equipe atuou com a formação mais próxima do que vinha sendo mandada a campo pelo treinador, o Colorado empatou o jogo e poderia até ter virado o placar.

Mano afirmou, na coletiva pós-Grenal, que a tomada de decisão em colocar mais um atleta no meio-campo não foi fácil. "Relutei muito em colocar um volante, pelo que a equipe já entregou. Mas na fase final da preparação, optei pela questão numérica. A equipe vai encontrar o seu esquema e vamos encontrar a maturidade", analisou.

A principal mudança no time foi a entrada de Baralhas ao lado de Johnny, com a saída de Mauricio. Esta formação deixou o Colorado com uma postura mais tímida, com um meio-campo mais frágil. "Coloquei o Baralhas porque o Grêmio possuía mais jogadores no meio. Acho que ele fez um bom jogo. Quando tivemos a bola, não tivemos qualidade para construir na intensidade que deveríamos", justificou.

Para o último jogo da fase de grupos, no próximo sábado, Mano não estará à beira do gramado, já que recebeu o terceiro cartão amarelo após reclamação forte com o árbitro Leandro Vuaden no intervalo da partida. Além do técnico, Pedro Henrique também cumprirá suspensão. As outras dúvidas são por questão médica. Vitão deixou o campo sentindo uma pancada e será reavaliado. O defensor pode ser preservado diante do Esportivo, sábado (11), às 16h30min, no Beira-Rio.

Outra dúvida é o goleiro Keiller, que teve dois dentes quebrados após se chocar com Vitão e também pode ficar de fora da partida com o time de Bento Gonçalves. Com isso, pode ser a chance para John - vindo por empréstimo até o final do ano junto ao Santos - fazer sua estreia com a camisa colorada.

Para a vaga do suspenso PH, Luiz Adriano deve fazer sua reestreia em casa. Após entrar em alguns minutos no Grenal de domingo e participar do gol de Alan Patrick, o camisa 9 será o substituto do artilheiro do Gauchão.

A equipe será comandada pelo auxiliar de Mano, Sidnei Lobo, que precisa somar pontos para não depender de resultados paralelos para garantir a seginda colocação do Estadual.